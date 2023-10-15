Боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Боевики палестинского радикального движения ХАМАС взяли ответственность за удар по израильскому Тель-Авиву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление группировки.

С признанием в ударе выступила группировка боевого крыла ХАМАС "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама".

"Ракетная атака проведена по Тель-Авиву в ответ на нападения на мирных жителей сектора", – говорится в сообщении.

До этого в Тель-Авиве работала воздушная тревога. Местных жителей призвали немедленно укрыться в бомбоубежищах из-за высокой вероятности ракетных ударов.

Боевые действия между Израилем и Палестиной ведутся с 7 октября. Эскалации конфликта послужил выпуск нескольких тысяч ракет в сторону еврейского государства со стороны Газы.

С момента обострения арабо-израильского конфликта со стороны Израиля погибли более 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – более 2,3 тысячи человек.

В Минобороны Израиля до этого заявили, что боевики ХАМАС препятствуют эвакуации палестинцев из Газы. В подтверждение этому там показали несколько снимков.



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