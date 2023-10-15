В ФРГ заявили о намерении использовать все средства для депортации сторонников ХАМАС

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Германия намерена использовать все законные средства для выдворения из страны сторонников палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

"Мы будем использовать все законные средства, чтобы выдворить сторонников ХАМАС", – цитирует ее Bild am Sonntag.

Она также выразила ужас от обеспокоенности еврейских семей в стране. По словам Фезер, местные правоохранительные органы предпринимают все необходимые меры для защиты иудеев.

Боевики ХАМАС напали на приграничные с сектором Газа населенные пункты Израиля 7 октября. Действия радикалов привели к гибели более 1,3 тысячи жителей еврейского государства.

О поддержке Израиля с первых дней обострения арабо-израильского конфликта заявили в США. Президент США Джо Байден неоднократно предупреждал страны мира от вмешательства в конфликт.

В свою очередь, в России считают, что урегулировать конфликт можно путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Владимир Путин, комментируя эскалацию, заявил, что к ней привели действия и позиция США.



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