Израиль ограничил использование GPS в районе границы с Ливаном

Фото: ТАСС/AP/Ariel Schalit

Армия обороны Израиля сообщила, что ограничила применение сигналов GPS в районе границы с Ливаном в связи с обстрелами ракетами поста и населенного пункта Штула. Об этом передает ТАСС.

"Жители этого региона должны знать, что ограничения GPS могут вызвать временные сбои в работе приложений, основанных на определении местоположения", – уточняется в сообщении.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября.

С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев превысило 2,3 тысяч человек.

Среди погибших 16 россиян. Еще восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести. Кроме того, по крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.

В Армии Израиля сообщили о готовности перейти к следующим этапам операции в секторе Газа. Упор будет сделан на масштабные наземные действия.

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