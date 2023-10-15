США пытаются не допустить разрастания палестино-израильского конфликта – Блинкен

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду на встрече в Эр-Рияде, что Вашингтон пытается предотвратить разрастание конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Как сообщили в Госдепе США, Блинкен подчеркнул "непоколебимый настрой США на прекращение террористических атак со стороны ХАМАС", а также пообещал обеспечение освобождения всех заложников и предотвратить увеличение конфликта.

По словам Миллера, наследный принц Саудовской Аравии и Блинкен подтвердили общую приверженность защите гражданских лиц и укрепления безопасности на Ближнем Востоке. Помимо конфликта между Палестиной и Израилем они обсудили важность достижения политических договоренностей в Йемене и в Судане.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее стало известно, что Египет планирует созвать саммит для обсуждения палестинского вопроса. Руководство Египта подчеркнуло готовность приложить любые усилия, чтобы успокоить ситуацию и возобновить реальный мирный процесс.