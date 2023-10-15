15 октября, 17:38Политика
Администрация США запросит более двух миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю
Фото: depositphotos/eabff
Американская администрация запросит существенно больше двух миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и другие нужды. Об этом заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит ТАСС.
Салливан отметил, что сейчас у США есть возможность продолжать поддерживать и Украину, и Израиль. Как подчеркнул политик, США могут отправлять Киеву все необходимое, включая "критически важные боеприпасы", "но нужно, чтобы Конгресс тоже действовал".
"Президент четко дал понять, что он собирается обратиться к Конгрессу с пакетом финансирования для Украины, а также для дальнейшей поддержки Израиля. Ожидается интенсивное взаимодействие с Конгрессом на этой неделе, поскольку мы работаем над этим пакетом и ждем двухпартийной поддержки", – подчеркнул политик.
По словам Салливана, сумма будет существенно выше двух миллиардов. Помощь будет включать необходимое вооружение для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности на Украине, а также чтобы помочь Израилю защитить себя в борьбе с террористами.
Ранее сообщалось, что Израиль передал информацию американской администрации о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа.
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