Администрация США запросит более двух миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю

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Американская администрация запросит существенно больше двух миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и другие нужды. Об этом заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит ТАСС.

Салливан отметил, что сейчас у США есть возможность продолжать поддерживать и Украину, и Израиль. Как подчеркнул политик, США могут отправлять Киеву все необходимое, включая "критически важные боеприпасы", "но нужно, чтобы Конгресс тоже действовал".

"Президент четко дал понять, что он собирается обратиться к Конгрессу с пакетом финансирования для Украины, а также для дальнейшей поддержки Израиля. Ожидается интенсивное взаимодействие с Конгрессом на этой неделе, поскольку мы работаем над этим пакетом и ждем двухпартийной поддержки", – подчеркнул политик.

По словам Салливана, сумма будет существенно выше двух миллиардов. Помощь будет включать необходимое вооружение для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности на Украине, а также чтобы помочь Израилю защитить себя в борьбе с террористами.

Ранее сообщалось, что Израиль передал информацию американской администрации о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа.