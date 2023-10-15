Израиль проведет в Газе "смертоносную войну", она навсегда изменит ситуацию – министр

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Израильские военные намерены уничтожить в секторе Газа все туннели радикальной организации ХАМАС и всех ее боевиков. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант. Его слова приводит ТАСС.

Военная операция в Израиле не завершится, пока не будут уничтожены все радикалы ХАМАС, сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант. Он отметил, что ЦАХАЛ уничтожает все туннели в секторе Газа.

Помимо этого, израильский министр обороны отметил, что Израиль будет вести в секторе Газа мощную смертоносную войну, которая "навсегда изменит ситуацию" в палестинском анклаве.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на открытии первого заседания чрезвычайного правительства сообщил, что страна уничтожит палестинское движение ХАМАС. Он отметил, что израильские солдаты готовы в любой момент действовать, чтобы победить «кровожадных монстров», которые восстали, чтобы уничтожить Израиль.