15 октября, 16:58Политика
Израиль проведет в Газе "смертоносную войну", она навсегда изменит ситуацию – министр
Фото: телеграм-канал Readovka
Израильские военные намерены уничтожить в секторе Газа все туннели радикальной организации ХАМАС и всех ее боевиков. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант. Его слова приводит ТАСС.
Военная операция в Израиле не завершится, пока не будут уничтожены все радикалы ХАМАС, сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант. Он отметил, что ЦАХАЛ уничтожает все туннели в секторе Газа.
Помимо этого, израильский министр обороны отметил, что Израиль будет вести в секторе Газа мощную смертоносную войну, которая "навсегда изменит ситуацию" в палестинском анклаве.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на открытии первого заседания чрезвычайного правительства сообщил, что страна уничтожит палестинское движение ХАМАС. Он отметил, что израильские солдаты готовы в любой момент действовать, чтобы победить «кровожадных монстров», которые восстали, чтобы уничтожить Израиль.
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