Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожит ХАМАС

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыл первое заседание чрезвычайного правительства. Он сообщил, что страна уничтожит палестинское движение ХАМАС.

В начале заседания была минута молчания в память о погибших гражданах и военных Израиля.

"Я видел наших замечательных солдат, которые сейчас находятся на передовой. Они знают, что за ними стоит вся нация. Они понимают масштаб миссии. Они готовы в любой момент действовать, чтобы победить кровожадных монстров, которые восстали, чтобы уничтожить нас", – цитирует премьер-министра ТАСС.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября.

С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев превысило 2,3 тысяч человек.

Среди погибших 16 россиян. Еще восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести. Кроме того, по крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.

В Армии Израиля сообщили о готовности перейти к следующим этапам операции в секторе Газа. Упор будет сделан на масштабные наземные действия.

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