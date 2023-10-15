В Белом доме заявили, что палестинцы должны иметь доступ к водоснабжению, медикаментам

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Американские власти считают, что палестинцы, не имеющие никаких связей с ХАМАС, должны иметь доступ к водоснабжению, медикаментам и продовольствию. Об этом помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил в интервью телеканалу ABC.

Он напомнил слова Байдена о том, что с палестинцами, которые не имеют никаких связей с ХАМАС, нужно обращаться так же, как с другими невиновными гражданскими лицами в любом месте.

Кроме того, Америка считает реальным риск эскалации на северной границе Израиля и призывает другие стороны не пользоваться ситуацией для извлечения собственной выгоды, не вести к эскалации конфликта.

Боевые действия между Израилем и Палестиной ведутся с 7 октября. Эскалации конфликта послужил выпуск нескольких тысяч ракет в сторону еврейского государства со стороны Газы.

С момента обострения арабо-израильского конфликта со стороны Израиля погибли более 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – более 2,3 тысячи человек.

В Минобороны Израиля до этого заявили, что боевики ХАМАС препятствуют эвакуации палестинцев из Газы. В подтверждение этому там показали несколько снимков.

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