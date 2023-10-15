Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило 2,4 тыс – Минздрав

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Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа палестинцев превысило 2,4 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.

Сообщается, что в результате израильских атак ранения получили 9,2 тысячи граждан. Еще 2,4 тысячи граждан были убиты.

Ранее сообщалось о том, что число палестинских жертв превысило 2,3 тысячи человек.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по Газе после того, как ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. С момента эскалации конфликта число погибших в Израиле превысило 1,3 тысячи человек.