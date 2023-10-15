Минздрав Газы просит мировое сообщество направить бригады медиков всех специальностей

Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ NEWS"

Минздрав сектора Газа обратился к мировому сообществу с призывом направить в анклав бригады медиков всех специальностей для спасения палестинцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Минздрав обращается к странам мира со срочным сигналом бедствия с просьбой направить добровольные бригады врачей всех специальностей для спасения жизней раненных в результате израильской агрессии в больницы сектора Газа, где медицинские сотрудники погибли или были вынуждены покинуть свои дома", – говорится в сообщении.

Помимо этого стало известно, что в секторе Газа не хватает оборудования для извлечения тел погибших из-под завалов. Сообщается, что Минздрав не может извлечь тела погибших в результате израильских ударов по жилым кварталам, которые лежат там уже неделю. Разложение тел погибших представляет собой угрозу окружающей среде и здоровью населения сектора Газа.

По последней информации Минздрава Газы, число жертв израильских бомбардировок в анклаве превысило 2,3 тысячи, свыше 9 тысяч человек получили ранения.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа становится недопустимой. Он отметил, что в секторе Газа заканчивается продовольствие, нет воды, электричества и топлива.