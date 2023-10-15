Действия Израиля в секторе Газа равносильны коллективному наказанию – президент Египта

Фото: фотохост-агентство ТАСС/Валерий Шарифулин

Ответ Израиля на действия палестинской группировки ХАМАС выходят за рамки его права на самооборону. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Его слова передает ТАСС.

Как сообщил президент Египта, реакция Израиля превышает право страны на самооборону и приравнивается к коллективному наказанию.

В разговоре с прибывшим в Каир госсекретарем США египетский лидер подчеркнул необходимость облегчить доставку помощи в сектор Газа. Также он заявил, что задержка в решении палестинского вопроса приведи к увеличению числа жертв.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду на встрече в Эр-Рияде, что Вашингтон пытается предотвратить разрастание конфликта между Палестиной и Израилем. Блинкен подчеркнул "непоколебимый настрой США на прекращение террористических атак со стороны ХАМАС".