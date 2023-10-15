Израиль сообщил о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа – Белый дом

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Израиль передал информацию американской администрации о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

"Сегодня я находился в контакте с моими израильскими коллегами. За последний час они сообщили мне, что возобновили подачу воды на юге сектора Газа. Этот вопрос находился в центре дискуссий на протяжении последних нескольких дней", – отметил он.

По словам Салливана, США планируют координировать усилия с Израилем, Египтом, Иорданией и ООН для гарантии доступа мирных жителей Газы к предметам базовой необходимости.

Ранее в министерстве энергетики и национальной инфраструктуры Израиля приказали прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа.

Позднее глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября.

С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев превысило 2,3 тысяч человек.

Среди погибших 16 россиян. Еще восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести. Кроме того, по крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.

В Армии Израиля сообщили о готовности перейти к следующим этапам операции в секторе Газа. Упор будет сделан на масштабные наземные действия.

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