Иран не будет вступать в конфликт, пока его не атакует Израиль – СМИ

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Вооруженные силы (ВС) Ирана не будут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газа, если Тель-Авив не атакует Иран, его интересы и граждан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постпредство Исламской Республики при ООН.

Дипломаты, отвечая на вопрос, собирается ли страна вмешиваться в ситуацию, подчеркнули, что Палестинский фронт сопротивления может защитить себя.

Ранее миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид и военные преступления, то ситуация может выйти из-под контроля и вызвать "далеко идущие последствия".

До этого глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сообщил о вероятном открытии новых фронтов в свете агрессивных действий Израиля в секторе Газа. Он добавил, что Иран продолжает поддерживать силы сопротивления как политически, так и при помощи СМИ.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев превысило 2,4 тысяч человек.

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