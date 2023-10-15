В Иране заявили, что военные преступления Израиля будут иметь далекоидущие последствия

Фото: depositphotos/lkpro

Если Израиль немедленно не прекратит геноцид и военные преступления, то ситуация может выйти из-под контроля и вызвать далекоидущие последствия. Об этом заявила миссия Ирана при ООН, сообщает РИА Новости.

Иранские дипломаты добавили, что данные ответственность за данные последствия будет лежать на ООН, Совете безопасности всемирной организации, а также на странах, которые заводят Совбез в тупик.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил о вероятном открытии новых фронтов в свете агрессивных действий Израиля в секторе Газа. Он добавил, что Иран продолжает поддерживать силы сопротивления как политически, так и при помощи СМИ.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались шестнадцать россиян.

Путин заявил, что Израиль подвергся беспрецедентной атаке