Президент Египта подтвердил готовность выступить посредником между Израилем и Палестиной

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном подтвердил готовность Каира выступить посредником между Израилем и палестинцами. Об этом сообщает телеканал Ash-Sharq.

Сообщается, что египетский лидер попросил у госсекретаря США Блинкена гарантии безопасности, которые позволят доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Также президент Египта подтвердил Байдену готовность Каира выступить посредником между Израилем и Палестиной.

Ранее президент Египта заявил, что ответ Израиля на действия палестинской группировки ХАМАС выходят за рамки его права на самооборону. В разговоре с прибывшим в Каир госсекретарем США египетский лидер подчеркнул необходимость облегчить доставку помощи в сектор Газа. Также он заявил, что задержка в решении палестинского вопроса приведи к увеличению числа жертв.

До этого Блинкен заявил принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду на встрече в Эр-Рияде, что Вашингтон пытается предотвратить разрастание конфликта между Палестиной и Израилем.