ЛАГ и Африканский союз призвали прекратить огонь в секторе Газа

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Лига арабских государств и Африканский союз заявили, что в секторе Газа необходимо прекратить огонь. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению организаций, наземная операция Армии обороны Израиля может привести к геноциду.

"Обе организации призывают Организацию Объединенных Наций и международное сообщество занять твердую позицию, пока не стало слишком поздно, чтобы остановить катастрофу, происходящую на наших глазах", – говорится в сообщении.

Как отмечается в совместном заявлении, политическое решение по поводу сосуществования двух стран является гарантом безопасности и мира.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября.

С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев превысило 2,4 тысячи человек.

Среди погибших 16 россиян. Еще восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести. Кроме того, по крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.

В Армии Израиля сообщили о готовности перейти к следующим этапам операции в секторе Газа. Упор будет сделан на масштабные наземные действия.

Китай поддержал Палестину на фоне войны с Израилем