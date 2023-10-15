Лавров и глава МИД Бразилии обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главы МИД РФ и МИД Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виейра обсудили по телефону текущую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и возможные дальнейшие шаги по деэскалации. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

Отмечается, что разговор прошел 15 октября по инициативе бразильской стороны. В ходе него также была подчеркнута острая необходимость обеспечения защиты гражданского населения и предотвращения распространения кризиса на другие страны региона.

Российская сторона отметила "безальтернативность возвращения к поиску взаимоприемлемых развязок через общепризнанные международные правовые основы процесса ближневосточного урегулирования", уточняется в тексте. Конечной целью урегулирования должно стать создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет сосуществовать в мире и безопасности с Израилем.

Уточняется, что мероприятия Совета Безопасности ООН, председательство в котором в октябре перешло к Бразилии, рассматривались предметно.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев превысило 2,4 тысяч человек.

Лавров призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия. Он отметил, что Россия осуждает насилие в любых формах и проявлениях, убийство мирных жителей, а также взятие в заложники женщин и детей в зоне палестино-израильского конфликта.

Израиль заявил о готовности к расширению операции в секторе Газа