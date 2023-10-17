Запасы топлива в больницах сектора Газа иссякнут в течение суток

Фото: ТАСС/IMAGO/Bashar Taleb

Запасы топлива в медицинских учреждениях сектора Газа закончатся через 24 часа. Об этом заявили в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), передает телеканал Al Arabiya.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

Накануне Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня для сектора Газа. В этот промежуток времени некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу допустят гумпомощь. Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что режим прекращения огня в секторе Газа не действует.

По данным Минздрава Палестины, число палестинцев, погибших из-за боевых действий Израиля с 7 октября, выросло до 2 837 человек, еще порядка 10 тысяч получили ранения. Журналисты сообщали, что за минувшую ночь израильская армия атаковала более 200 объектов в секторе Газа. Также истребители нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС.



Совбез ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту