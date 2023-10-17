За ночь армия Израиля атаковала более 200 объектов в секторе Газа

Фото: ТАСС/Ariel Schalit/AP

За ночь армия обороны Израиля атаковала более 200 объектов в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

В частности, ЦАХАЛ нанес удары по банку, используемому ХАМАС для финансирования деятельности в секторе Газа. Также ракеты прилетели по военным объектам, принадлежащим ХАМАС и "Джихаду".

Израильские истребители нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону несколько тысяч ракет. Армия обороны еврейского государства в ответ объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль с одобрения военно-политического кабинета страны официально перешел в "состояние войны". Это решение предполагает, в том числе, возможность проведения крупных военных операций.

С момента эскалации конфликта с израильской стороны погибли минимум 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 2,8 тысячи человек.

Совет безопасности ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

Документ содержал призыв к немедленному прекращению огня, строго осуждал насилие, боевые действия в отношении мирных граждан, и все акты терроризма. Кроме того, в тексте содержался призыв к беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, созданию условий для эвакуации гражданских лиц и безопасному освобождению всех заложников.

За проект резолюции голосовали Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Воздержались Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор. Против российской резолюции выступили США, Британия, Франция и Япония.

В ООН сообщили, что в больницах Газы осталось топлива на сутки работы