17 октября, 07:35Происшествия
За ночь армия Израиля атаковала более 200 объектов в секторе Газа
Фото: ТАСС/Ariel Schalit/AP
За ночь армия обороны Израиля атаковала более 200 объектов в секторе Газа, сообщает РИА Новости.
В частности, ЦАХАЛ нанес удары по банку, используемому ХАМАС для финансирования деятельности в секторе Газа. Также ракеты прилетели по военным объектам, принадлежащим ХАМАС и "Джихаду".
Израильские истребители нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС.
7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону несколько тысяч ракет. Армия обороны еврейского государства в ответ объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
8 октября Израиль с одобрения военно-политического кабинета страны официально перешел в "состояние войны". Это решение предполагает, в том числе, возможность проведения крупных военных операций.
С момента эскалации конфликта с израильской стороны погибли минимум 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 2,8 тысячи человек.
Совет безопасности ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.
Документ содержал призыв к немедленному прекращению огня, строго осуждал насилие, боевые действия в отношении мирных граждан, и все акты терроризма. Кроме того, в тексте содержался призыв к беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, созданию условий для эвакуации гражданских лиц и безопасному освобождению всех заложников.
За проект резолюции голосовали Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Воздержались Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор. Против российской резолюции выступили США, Британия, Франция и Япония.
В ООН сообщили, что в больницах Газы осталось топлива на сутки работы
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