Совбез ООН не принял проект резолюции РФ по Газе и Израилю, призывающий к прекращению огня

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Совет безопасности ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ содержал призыв к немедленному прекращению огня, строго осуждал насилие, боевые действия в отношении мирных граждан, и все акты терроризма. Кроме того, в тексте содержался призыв к беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, созданию условий для эвакуации гражданских лиц и безопасному освобождению всех заложников.

За проект резолюции голосовали Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Воздержались Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор.

Против российской резолюции выступили США, Британия, Франция и Япония. Постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что США не поддержали резолюцию РФ, так как в ней не содержалось осуждения ХАМАС.

Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя выразил сожаление, что Совет Безопасности ООН "в очередной раз стал заложником устремлений западных стан". По его мнению, это стало единственной причиной, по которой Совбез не смог направить четкий сильный коллективный сигнал, нацеленный на деэскалацию ситуации.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

С момента эскалации конфликта с израильской стороны погибли минимум 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 2,8 тысячи человек.



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