Армия Израиля начала расследование после сообщений об ударе по больнице в Газе – СМИ

Фото: телеграм-канал Baza

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проверку после сообщений о нанесении ракетного удара по больнице в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал i24.

"ЦАХАЛ расследует происшествие. Взрыв мог произойти в результате неудачного запуска ракеты ХАМАС", – говорится в сообщении.

В свою очередь, палестинское радикальное движение ХАМАС назвало удар преступлением геноцида, сообщает ТАСС. Там заявили, что среди более 200 погибших оказались члены перемещенных семей, женщины и дети.

Группировка призвала мировое сообщество вмешаться в произошедшее, чтобы остановить агрессию со стороны израильских военных и привлечь их к ответственности.

Всего с начала эскалации арабо-израильского конфликта со стороны Газы погибли более 3 тысяч человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

Еще от 200 до 250 человек с израильской стороны находятся в заложниках у палестинской радикальной группировки ХАМАС.

Представитель группировки ранее заявил, что ХАМАС намерен обменять заложников на шесть тысяч граждан Палестины, которые находятся в израильских тюрьмах. Он заявил, что среди пленных ХАМАС есть высокопоставленные офицеры ЦАХАЛ.



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