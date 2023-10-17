В конгрессе США подтвердили пребывание 2 тыс морпехов у берегов Израиля

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Порядка 2 тысяч морских пехотинцев США находятся у берегов Газы и Израиля. Об этом заявил глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол.

"Экспедиционный корпус морпехов является очень показательным, потому что станет движущей силой в случае высадки, если их сапоги будут на земле для участия в войне", – сказал он в эфире телеканала CNN.

По словам Маккола, морские пехотинцы были отправлены в регион по распоряжению министра обороны США Ллойда Остина.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 2,8 тысячи человек.

Во время нападения на приграничные с Газой районы Израиля боевики палестинского радикального движения ХАМАС взяли в заложники от 200 до 250 человек. 22 из них, по информации движения, погибли во время израильских ударов по Газе.

По информации российского посла в Израиле, в заложниках у ХАМАС находится один россиянин. Его личность установлена, но не раскрывается.



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