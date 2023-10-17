Посол РФ в Израиле заявил, что один россиянин находится в плену у ХАМАС

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Один гражданин РФ находится в плену у движения ХАМАС, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

"Один человек – это установленный. Есть предположения, что их там может и больше оказаться с учетом состава населения израильского и того, что в том регионе, где эта акция проводилась хамасовцами, там большая русскоязычная не диаспора, но группа людей, скажем так", – цитирует его ТАСС.

Викторов также отметил, что вопрос эвакуации дипмиссии РФ в Израиле не стоит.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Россия осуждает любые террористические проявления, а контакты РФ с некоторыми представителями ХАМАС не означают поддержку соответствующих действий движения.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

Накануне Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня для сектора Газа. В этот промежуток времени некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу допустят гумпомощь. Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что режим прекращения огня в секторе Газа не действует.

По данным Минздрава Палестины, число палестинцев, погибших из-за боевых действий Израиля с 7 октября, выросло до 2 837 человек, еще порядка 10 тысяч получили ранения. Журналисты сообщали, что за минувшую ночь израильская армия атаковала более 200 объектов в секторе Газа. Также истребители нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС.



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