Число пропавших без вести россиян после обострения конфликта в Израиле увеличилось до 9

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Число пропавших без вести россиян после обострения в зоне палестино-израильского конфликта увеличилось до девяти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла РФ в Израиле Анатолия Викторова.

Уточняется, что один россиянин с двойным гражданством числится в списке заложников ХАМАС. На данный момент погибли в ходе конфликта 16 россиян.

По его словам, РФ внимательно следит за развитием ситуации на земле. На данный момент прорабатывается возможность проведения эвакуации из зоны боевых действий обратившихся за помощью российских граждан. Он уточнил, что прежде всего речь идет о секторе Газа.

Отмечается, что Россия приняла все необходимые подготовительные меры для эвакуации россиян из Газы. На юге ожидается открытие пограничного перехода "Рафах". Посол добавил, что к южной границе сектора Газа переместились около 1 миллиона жителей, среди них около тысячи граждан РФ и других стран СНГ, включая членов их семей. Они ожидают открытия "Рафаха"

"В результате действий, предпринимаемых Армией обороны Израиля на севере (палестинского. – Прим. ред.) анклава или полуанклава, как мы говорим, около миллиона или даже чуть более жителей сектора Газа переместились ближе к южным районам", – уточнил он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия занимается вопросом вывоза россиян из зоны палестино-израильского конфликта. При этом он подчеркнул, что в данный момент сохраняется угроза начала наземной операции в секторе Газа.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.



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