РФ работает над вывозом россиян из зоны палестино-израильского конфликта – МИД

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Россия занимается вопросом вывоза россиян из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе совещания по оперативным вопросам с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Работа по вывозу граждан РФ проводится по линии посольств, нашего представительства при Палестинской национальной автономии, по линии консульских служб, департамента Ситуационно-кризисный центр во взаимодействии со всеми ведомствами", – добавил он.

Как утверждает замглавы МИД РФ, в конфликте на Ближнем Востоке присутствует тенденция к обострению. Кроме того, по его словам, проводимая Израилем операция носит неизбирательный характер. При этом он подчеркнул, что в данный момент сохраняется угроза начала наземной операции в секторе Газа.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

16 октября Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня для сектора Газа. В этот промежуток времени некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу допустят гумпомощь. Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что режим прекращения огня в секторе Газа не действует.

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