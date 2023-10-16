Боевое крыло ХАМАС заявило об удержании от 200 до 250 заложников

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Представитель боевого крыла "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" палестинского радикального движения ХАМАС Абу Убайда заявил, что в числе заложников группировки находятся от 200 до 250 человек. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Al Hadath.

"Количество израильских пленных у нас составляет от 200 до 250", – сказал он.

По словам Убайды, 200 человек находятся в заложниках у упомянутого крыла, еще 50 человек – у других групп. Среди заложников присутствуют высокопоставленные офицеры армии Израиля и дивизии "Газа", заявил он.

Представитель ХАМАС также заявил, что 22 заложника погибли в результате израильских ударов по Газе.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

С момента эскалации конфликта с израильской стороны погибли минимум 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 2,8 тысячи человек.



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