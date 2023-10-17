17 октября, 11:53Происшествия
Число пострадавших в результате атаки ХАМАС израильтян превысило 4,2 тыс
Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK
Минимум 4 229 граждан Израиля пострадали в результате нападения на страну палестинских радикалов из движения ХАМАС, их доставили в больницы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав еврейского государства.
Отмечается, что данная информация актуальна на 09:30 по московскому времени.
Кроме того, с момента эскалации конфликта с израильской стороны погибли минимум 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 2,8 тысячи человек.
7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.
16 октября Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня для сектора Газа. В этот промежуток времени некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу допустят гумпомощь. Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что режим прекращения огня в секторе Газа не действует.
Совбез ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту
Читайте также