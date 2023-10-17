Число пострадавших в результате атаки ХАМАС израильтян превысило 4,2 тыс

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Минимум 4 229 граждан Израиля пострадали в результате нападения на страну палестинских радикалов из движения ХАМАС, их доставили в больницы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав еврейского государства.

Отмечается, что данная информация актуальна на 09:30 по московскому времени.

Кроме того, с момента эскалации конфликта с израильской стороны погибли минимум 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 2,8 тысячи человек.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

16 октября Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня для сектора Газа. В этот промежуток времени некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу допустят гумпомощь. Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что режим прекращения огня в секторе Газа не действует.

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