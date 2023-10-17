ХАМАС намерен обменять заложников на 6 тысяч палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля

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Радикальное движение ХАМАС намерено обменять захваченных на юге Израиля заложников на 6 тысяч палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах. С таким заявлением выступил глава представительства ХАМАС за рубежом Халед Машаль.

"В сионистских тюрьмах содержатся 6 тысяч палестинских мужчин и женщин, которых мы хотим освободить в обмен на израильских пленников", – приводит его слова ТАСС.

Машаль также заявил, что у группировки достаточно сил, чтобы освободить тюрьмы от всех заключенных.

По его словам, среди пленных солдат Израиля из дивизии "Газа" есть несколько высокопоставленных офицеров. Представитель ХАМАС также заявил, что руководство движения следит за тем, чтобы "с пленными обращались в соответствии с международным и гуманитарным правом".

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны.

С момента эскалации конфликта с израильской стороны погибли минимум 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 2,8 тысячи человек.



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