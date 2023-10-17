Более 200 человек погибли при ударе армии Израиля по госпиталю в Газе – СМИ

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила удар по госпиталю, расположенному в центре сектора Газа. Об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на медицинские источники.

По его информации, ракетный удар израильской стороны пришелся на госпиталь "Аль-Маамадани". В результате атаки погибли минимум 200 человек.

Всего с начала эскалации арабо-израильского конфликта со стороны Газы погибли более 3 тысяч человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

Еще от 200 до 250 человек с израильской стороны находятся в заложниках у палестинской радикальной группировки ХАМАС.

Представитель группировки ранее заявил, что ХАМАС намерен обменять заложников на шесть тысяч граждан Палестины, которые находятся в израильских тюрьмах. Он заявил, что среди пленных ХАМАС есть высокопоставленные офицеры ЦАХАЛ.



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