17 октября, 21:03Политика
Более 200 человек погибли при ударе армии Израиля по госпиталю в Газе – СМИ
Фото: телеграм-канал Readovka
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила удар по госпиталю, расположенному в центре сектора Газа. Об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на медицинские источники.
По его информации, ракетный удар израильской стороны пришелся на госпиталь "Аль-Маамадани". В результате атаки погибли минимум 200 человек.
Всего с начала эскалации арабо-израильского конфликта со стороны Газы погибли более 3 тысяч человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.
Еще от 200 до 250 человек с израильской стороны находятся в заложниках у палестинской радикальной группировки ХАМАС.
Представитель группировки ранее заявил, что ХАМАС намерен обменять заложников на шесть тысяч граждан Палестины, которые находятся в израильских тюрьмах. Он заявил, что среди пленных ХАМАС есть высокопоставленные офицеры ЦАХАЛ.
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