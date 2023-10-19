Работу 14 медицинских центров в Газе приостановили из-за нехватки топлива

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Работу 14 медицинских центров по оказанию первичной помощи в секторе Газа приостановили из-за нехватки топлива и перебоев в подаче электроэнергии. Об этом заявил представитель Минздрава Газы Ашраф аль-Кудра.

Он сообщил, что Армия Израиля ударила по 19 медучреждениям в секторе Газа. Четыре больницы прекратили свою работу из-за прямых попаданий. Кроме того, в них нет запасов медикаментов и топлива.

"Израильские нарушения в отношении медучреждений продолжаются", – цитирует его РИА Новости.

В среду, 18 октября, аль-Кудра сказал, что возможности для лечения раненых в секторе Газа закончатся через несколько часов. Он подчеркнул, что большое количество людей все еще ожидает операций, которые приходится проводить на земле и в коридорах, причем некоторые из них – без применения анестезии.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

19 октября стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала сотни объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа за сутки. Удары наносились по пунктам запуска противотанковых ракет, шахтам террористических туннелей, разведывательной инфраструктуре и командным центрам. Кроме того, военные поразили десятки минометных установок.

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