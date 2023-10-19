Армия Израиля сообщила об атаке на сотни объектов ХАМАС за сутки

Фото: телеграм-канал Israel Defense Forces

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала сотни объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа за последние сутки. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу Армии.

Отмечается, что удары наносились по пунктам запуска противотанковых ракет, шахтам террористических туннелей, разведывательной инфраструктуре и командным центрам. Кроме того, военные поразили десятки минометных установок.

Помимо этого, ЦАХАЛ заявил об ударе по главе военного отделения организации "Комитеты народного сопротивления" в Рафахе Рафату Харбе Хусейну Абу Хилялю.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

Более 12,5 тысячи палестинцев пострадали от ударов Израиля по сектору Газа. Число погибших превысило 3,3 тысячи. Не менее 4,8 тысячи пострадавших не могут получить лечение.

Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек. Пострадали порядка 4,5 тысячи граждан Израиля.

Коллективный намаз по жертвам трагедии в Газе прошел в Московской соборной мечети