Число погибших в результате израильских ударов палестинцев превысило 3,3 тыс

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Число погибших в результате израильских ударов палестинцев превысило 3,3 тысячи. Об этом заявила глава Минздрава Палестины Мэй Кайле.

Не менее 4,8 тысячи пострадавших в результате эскалации в секторе Газа не могут получить лечение, отмечается на странице министерства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее сообщалось, что более 12,5 тысячи палестинцев пострадали от ударов Израиля по сектору Газа. Порядка 3 тысяч человек погибли только в районе Газы. Еще 61 человек погиб и более 1 250 пострадали из-за действий израильских военных на Западном

берегу реки Иордан.

Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек. Пострадали порядка 4,5 тысячи граждан Израиля.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское радикальное движение ХАМАС является "новой версией нацизма". Он призвал мир к борьбе с ХАМАС. По словам Нетаньяху, в этом конфликте победит Израиль.

Число пропавших без вести россиян после обострения конфликта в Израиле увеличилось до 9