Нетаньяху назвал ХАМАС "новой версией нацизма" и призвал мир к борьбе с ней

Фото: ТАСС/АР/Jacquelyn Martin

Палестинское радикальное движение ХАМАС является "новой версией нацизма", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе выступления на открытии зимней сессии Кнессета (парламент страны).

"Многие люди в мире сейчас понимают, с чем столкнулся Израиль. Они понимают, что ХАМАС – это ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство". – Прим. ред.). Они понимают, что ХАМАС – это новая версия нацизма, и точно так же, как весь мир объединился, чтобы победить нацистов и ИГ, он должен объединиться, чтобы победить ХАМАС", – передает ТАСС слова премьер-министра Израиля.

Также Нетаньяху озвучил послание для ливанской шиитской группировки "Хезболлах". Премьер-министр посоветовал группировке не испытывать Израиль на границе с Ливаном и не повторять однажды допущенную ошибку. По его словам, в случае угрозы безопасности, противнику придется заплатить более высокую цену.

Он выразил уверенность в том, что израильская армия готова к ведению продолжительной войны в условиях эскалации вокруг сектора Газа. По его словам, в этом конфликте победит Израиль.

Нетаньяху добавил, что существует много вопросов, касающихся внезапной атаки ХАМАС, и назвал случившееся трагедией. По его словам, причины произошедшего будут расследованы. Он заметил, что Израиль начал извлекать соответствующие уроки.

"Мы ответим на все вопросы", – заявил Нетаньяху.

По его словам, вооруженных конфликт с ХАМАС в секторе Газа займет время, а для победы потребуется твердость и готовность к самопожертвованию.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

16 октября Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня для сектора Газа. В этот промежуток времени некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу допустят гумпомощь. Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что режим прекращения огня в секторе Газа не действует.

Не менее 11 журналистов погибли в Газе при ударах ВС Израиля – СМИ