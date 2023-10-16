Не менее 11 журналистов погибли в результате ударов ВС Израиля по Газе – СМИ

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Не менее 11 журналистов погибли в результате ударов израильской армии по сектору Газа с начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на профсоюзную организацию "Синдикат палестинских журналистов", передает телеканал "360".

В профсоюзе заявили, что также в секторе Газа пострадали более 20 представителей СМИ.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

16 октября Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня для сектора Газа. В этот промежуток времени некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу допустят гумпомощь. Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что режим прекращения огня в секторе Газа не действует.

ХАМАС попросил Египет открыть гуманитарный коридор для эвакуации раненых из сектора Газа