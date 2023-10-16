Посольство РФ в Ливане призвало россиян по возможности отложить поездки в страну

Фото: 123RF/strelkov73

Посольство РФ в Ливане рекомендует российским гражданам по возможности отложить поездки в республику, сообщил посол РФ в Ливане Александр Рудаков в эфире телеканала "Россия 24".

"Что бы мы могли сказать нашим гражданам, которые собираются поехать в Ливан, то здесь надо несколько раз подумать и по возможности отложить какие-либо поездки на более поздний срок", – сказал посол.

Ранее израильская армия нанесла удары по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" в Ливане. В ЦАХАЛ подчеркнули, что удары были произведены в ответ на воскресный обстрел израильской территории.

До этого в пресс-службе армии Израиля сообщили, что ЦАХАЛ 15 октября нанес удары примерно по 250 военным целям главным образом на севере сектора Газа.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Согласно последним данным СМИ, в Израиле в ходе эскалации конфликта погибли минимум 1,4 тысячи человек. При этом ранения зафиксировали по меньшей мере у 3,5 тысячи человек.

По информации Минздрава Палестины, из-за израильских ударов по сектору Газа погибли 2 808 палестинцев. Еще более 10,5 тысячи человек пострадали.

Военные Израиля попали под обстрел у границы Ливана