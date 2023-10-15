Более 600 тысяч палестинцев эвакуировались с севера на юг

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что более 600 тысяч палестинцев эвакуировались на юг с севера анклава. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что израильская сторона проинформировала ООН, что 1,1 миллиона палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов.

Представители всемирной организации призвали Израиль отменить этот приказ, чтобы избежать превращения того, что уже является трагедией, в катастрофическую ситуацию.

В ЦАХАЛ заявили, что жители северной части сектора Газа смогут вернуться в свои дома после соответствующего объявления со стороны Израиля.