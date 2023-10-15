15 октября, 21:29Политика
Более 600 тысяч палестинцев эвакуировались с севера на юг
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что более 600 тысяч палестинцев эвакуировались на юг с севера анклава. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что израильская сторона проинформировала ООН, что 1,1 миллиона палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов.
Представители всемирной организации призвали Израиль отменить этот приказ, чтобы избежать превращения того, что уже является трагедией, в катастрофическую ситуацию.
В ЦАХАЛ заявили, что жители северной части сектора Газа смогут вернуться в свои дома после соответствующего объявления со стороны Израиля.
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