18 октября, 11:58Происшествия
Число пострадавших при атаке ХАМАС израильтян возросло до 4,5 тыс
Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN
При атаке ХАМАС пострадали порядка 4,5 тысячи граждан Израиля. Об этом заявили в Минздраве еврейского государства.
"К настоящему моменту 4 475 пострадавших доставлены в больницы", – передает ТАСС данные министерства по пострадавшим.
7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. 8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское радикальное движение ХАМАС является "новой версией нацизма". Он призвал мир к борьбе с ХАМАС. По словам Нетаньяху, в этом конфликте победит Израиль.
Накануне сообщалось, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта более 12,5 тысячи палестинцев пострадали от ударов Израиля по сектору Газа. Порядка 3 тысяч человек погибли только в районе Газы. Еще 61 человек погиб и более 1 250 пострадали из-за действий израильских военных на Западном берегу реки Иордан.
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