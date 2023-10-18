Посол Палестины заявил, что Израиль за час до атаки на больницу Газы сделал туда звонок

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Посол Палестины в Японии Валид Али Сиям заявил, что Израиль за час до взрыва в больнице в секторе Газа сделал туда предупредительный звонок, сообщает Reuters.

По его словам, число погибших в результате взрыва приближается к 500, однако, скорее всего, еще будет расти.

Вечером 17 октября по больнице в секторе Газа был совершен удар. Палестинская сторона возложила ответственность за удар на Израиль. Расследование же еврейской страны показало, что причастной к произошедшему является военизированная группировка "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России).

Вскоре после удара по больнице в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане вспыхнули массовые протесты. Движение "Хезболла" в Ливане объявило среду, 18 октября, "днем гнева" против Израиля. Движение возложило ответственность за обстрел больницы в секторе Газа, как и "за все преступления, совершенные Израилем", на США.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

С начала эскалации со стороны Газы погибли более 3 тысяч человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

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