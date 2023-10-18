"Хезболла" объявило о "дне гнева" против Израиля

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Движение "Хезболла" в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду, 18 октября, "днем гнева" против Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению движения, среда станет "днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений", а также против визита американского лидера Джо Байдена в Израиль.

"Хезболла" призывает население арабских и мусульманских стран выходить на улицы, чтобы "оказать давление на правительства и страны, где бы они не находились". В движении также подчеркнули, что заявлений стран с осуждением удара по больнице в Газе недостаточно.

По заявлению движения, ответственность за обстрел больницы в секторе Газа, как и "за все преступления, совершенные Израилем", несут США.

Удар по больнице в секторе Газа был совершен вечером 17 октября. Палестинская сторона возложила ответственность за удар на Израиль. Расследование же еврейской страны показало, что причастной к произошедшему является военизированная группировка "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России).

В палестинском Минздраве заявили, что жертвами ракетного удара стали более 500 человек, среди которых, по данным ХАМАС, были женщины и дети.

Всего с начала эскалации арабо-израильского конфликта со стороны Газы погибли более 3 тысяч человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

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