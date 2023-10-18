Армия Израиля заявила о ликвидации командира ХАМАС и представителя ВМС

Фото: ТАСС/АР/Ariel Schalit

Израильская армия ликвидировала командира противотанкового ракетного комплекса ХАМАС, а также представителя ВМС. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в своем телеграм-канале.

"ЦАХАЛ уничтожил двух террористов ХАМАС: Мухаммада Авдаллу, командира противотанкового ракетного комплекса бригады "Город Газа" террористической организации ХАМАС, а также Акрама Хиджази, террориста из Военно-морских сил ХАМАС", – отмечается в сообщении.

По данным израильской армии, также был устранен ответственный за руководство террористическими атаками на Израиль из сектора Газа торговец оружием. Помимо этого, были нанесены удары по оперативным командным центрам, плацдармам, противотанковым ракетным установкам и военной инфраструктуре движения в секторе Газа.

В свою очередь, посол Израиля в Испании Родика Радиан-Гордон заявила, что ни одна из сторон израильско-палестинского конфликта не готова к переговорам и мирному урегулированию военных действий, сообщает Pravda.Ru.

Диппредставитель считает, что мировое сообщество предлагает Тель-Авиву и Палестине выходы из ситуации, которые не имеют эффекта. Конфликт не закончится, пока враждующие страны не решат завершить войну.

Она подчеркнула, что Израиль находится на этапе войны. Главная цель вооруженных действий – ликвидация ХАМАС, заявила посол.

Радиан-Гордон сказала, что в настоящий момент "неподходящее время" для предложений от третьих стран, которые не участвуют в конфликте.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. 8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, палестинское радикальное движение ХАМАС является "новой версией нацизма". Премьер-министр Израиля призвал мир к борьбе с этим движением. Он заявил, что в этом конфликте победит Израиль. А пока израильская армия готова к ведению продолжительной войны в условиях эскалации вокруг сектора Газа.

Накануне вечером был совершен удар по больнице в секторе Газа. Палестинская сторона возложила ответственность за удар на Израиль, расследование еврейского государства показало, что причастной к произошедшему является военизированная группировка "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России). По данным палестинского Минздрава, жертвами ракетного удара стали более 500 человек.

Позже Нетаньяху заявил, что израильские военные не причастны к удару по больнице в секторе Газа. Он считает, что удар по больнице в Газе нанесли варвары-террористы в Газе.

Во вторник, 18 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар по больнице в Газе "актом расчеловечивания" и преступлением. Она заявила, что ситуация на Ближнем Востоке "развивается драматически и набирает чудовищные обороты".

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