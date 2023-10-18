Гутерриш призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке по гуманитарным соображениям

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке по гуманитарным соображениям. Об этом он заявил на открытии третьего форума международного сотрудничества "Один пояс – один путь" в Пекине.

Он сообщил, что обратился к народам с двумя призывами – о немедленном и безоговорочном освобождении заложников и о предоставлении доступа к гуманитарной помощи.

По словам Гутерриша, огонь нужно прекратить, чтобы дать достаточно времени и пространства для реализации его призывов и облегчения человеческих страданий. Он также осудил удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого погибли по меньшей мере 500 человек.

Вечером 17 октября по больнице в секторе Газа был совершен удар. Палестинская сторона возложила ответственность за удар на Израиль. Расследование же еврейской страны показало, что причастной к произошедшему является военизированная группировка "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России).

В палестинском Минздраве заявили, что жертвами ракетного удара стали более 500 человек, среди которых, по данным ХАМАС, были женщины и дети.

Вскоре после удара по больнице, в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане вспыхнули массовые протесты. Движение "Хезболла" в Ливане объявило среду, 18 октября, "днем гнева" против Израиля. Движение возложило ответственность за обстрел больницы в секторе Газа, как и "за все преступления, совершенные Израилем", на США.

С начала эскалации со стороны Газы погибли более 3 тысяч человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

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