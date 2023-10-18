В МИД РФ назвали "актом расчеловечивания" удар по больнице в Газе

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Удар по больнице в Газе является "актом расчеловечивания" и преступлением. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik.

"Относительно нашей оценки: безусловно квалифицируем подобное… деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания", – отметила Захарова.

По ее словам, ситуация на Ближнем Востоке "развивается драматически и набирает чудовищные обороты".

"Все это режиссируется из Вашингтона и Лондона", – считает она.

Захарова подчеркнула, что эскалация на Ближнем Востоке вышла далеко за рамки региона. Это глобальная гуманитарная катастрофа мирового масштаба. Количество жертв она назвала "зашкаливающим".

Кроме того, Израиль при участии американских партнеров должен предоставить спутниковые снимки, чтобы доказать непричастность к удару, добавила она. Уточняется, что это станет "серьезным и важным шагом для оправдания самих себя".

По ее словам, сейчас можно наблюдать стремление снять с себя ответственность. Если же есть серьезные намерения доказать свою непричастность, то нужно не просто делать комментарии в СМИ и в социальных сетях, а нужно предоставить факты, заключила Захарова.

Вечером 17 октября по больнице в секторе Газа был совершен удар. Палестинская сторона возложила ответственность за удар на Израиль. Расследование же еврейской страны показало, что причастной к произошедшему является военизированная группировка "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России).

В палестинском Минздраве заявили, что жертвами ракетного удара стали более 500 человек, среди которых, по данным ХАМАС, были женщины и дети.

Вскоре после удара по больнице, в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане вспыхнули массовые протесты. Движение "Хезболла" в Ливане объявило среду, 18 октября, "днем гнева" против Израиля. Движение возложило ответственность за обстрел больницы в секторе Газа, как и "за все преступления, совершенные Израилем", на США.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, что израильские военные не причастны к удару по больнице в секторе Газа.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

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