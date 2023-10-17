Фото: ТАСС/EPA/Maya Alleruzzo/POOL

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные не причастны к удару по больнице в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

"Весь мир должен знать: удар по больнице в Газе нанесли варвары-террористы в Газе, а не ЦАХАЛ. Тот, кто жестоко убивает наших детей, убивает и своих детей", – заявил он.

Удар по больнице в секторе Газа был совершен вечером 17 октября. Палестинская сторона возложила ответственность за удар на Израиль. Расследование же еврейской страны показало, что причастной к произошедшему является военизированная группировка "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России).

В палестинском Минздраве заявили, что жертвами ракетного удара стали более 500 человек, среди которых, по данным ХАМАС, были женщины и дети.

Протесты после удара по больнице в Газе начались в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал удар по госпиталю в секторе Газа беспрецедентным злодеянием.

Всего с начала эскалации арабо-израильского конфликта со стороны Газы погибли более 3 тысяч человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

Все организованные российские туристы вернулись из Израиля в РФ