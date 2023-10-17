Эрдоган назвал "беспрецедентным злодеянием" удар по больнице в секторе Газа

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал удар по госпиталю в секторе Газа, при котором погибли более 200 человек, беспрецедентным злодеянием. Об этом он написал на странице в соцсети X.

"Удар по больнице, в которой находятся женщины, дети и ни в чем не повинные мирные жители, – это последний пример израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей", – заявил турецкий лидер.

На фоне произошедшего Эрдоган призвал мировое сообщество обратить внимание на произошедшее и принять меры, чтобы остановить подобные действия в Газе.

Сектор Газа ранее возложил вину за удар по больнице в регионе на армию обороны Израиля. По информации палестинского радикального движения ХАМАС, в результате атаки погибли более 200 человек, в числе которых были женщины и дети.

При этом, как сообщает телеканал i24 со ссылкой на ЦАХАЛ, первоначальное расследование армии показало, что причиной взрыва стал неудачный пуск ракеты со стороны ХАМАС.

Всего с начала эскалации арабо-израильского конфликта со стороны Газы погибли более 3 тысяч человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

Еще от 200 до 250 человек с израильской стороны находятся в заложниках у палестинской радикальной группировки ХАМАС.

Представитель группировки ранее заявил, что ХАМАС намерен обменять заложников на шесть тысяч граждан Палестины, которые находятся в израильских тюрьмах. Он заявил, что среди пленных ХАМАС есть высокопоставленные офицеры ЦАХАЛ.



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