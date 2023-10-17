ХАМАС подтвердил гибель одного из лидеров боевого крыла

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ХАМАС подтвердило смерть Аймана Нофаля – одного из командиров боевого крыла "Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама". Он погиб в результате ударов Израиля по сектору Газа, передает ТАСС.

"Командир Айман Нофал "Абу Ахмед", член военного совета и командир центральной бригады боевого крыла ХАМАС, погиб в результате варварской сионистской атаки, нацеленной на лагерь Эль-Бурейдж в центральной части сектора Газа", – говорится в заявлении движения.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

Накануне Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня для сектора Газа на пять часов с 09:00. В этот промежуток времени некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу допустят гумпомощь. Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что режим прекращения огня в секторе Газа не действует.

По данным Минздрава Палестины, число палестинцев, погибших из-за боевых действий Израиля с 7 октября, выросло до 2 837 человек, еще порядка 10 тысяч получили ранения. Журналисты сообщали, что за минувшую ночь израильская армия атаковала более 200 объектов в секторе Газа. Также истребители нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС.

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