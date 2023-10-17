Израиль еще не решил, проводить ли наземную операцию в секторе Газа

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Армия обороны Израиля еще не приняла окончательного решения о проведении наземной военной операции в секторе Газа, заявил официальный представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт.

По его словам, Израиль готовится к следующим этапам войны, но что они будут из себя представлять, не объявлено.

"Все говорят о наземной операции, но это может быть что-то иное", – цитирует подполковника Reuters.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

По данным Минздрава Палестины, число палестинцев, погибших из-за боевых действий Израиля с 7 октября, выросло до 2 837 человек, еще порядка 10 тысяч получили ранения. Журналисты сообщали, что за минувшую ночь израильская армия атаковала более 200 объектов в секторе Газа. Также истребители нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС.



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