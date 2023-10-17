В ХАМАС заявили, что готовы отпустить гражданских заложников в случае прекращения огня

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В ХАМАС сообщили, что готовы немедленно отпустить гражданских заложников в случае прекращения огня. Об этом заявил член политбюро группировки Муса Абу-Марзук в интервью телеканалу Al-Jazeera.

"Да, если будет введено прекращение огня, у нас не будет интереса в удерживании этих людей", – сказал он в ответ на вопрос о том, готов ли будет ХАМАС немедленно отпустить гражданских заложников при прекращении огня.

Абу-Марзук подчеркнул, что из-за интенсивных обстрелов со стороны Израиля невозможно перевозить и отпускать заложников. По его словам, без прекращения огня группировка просто не может этого сделать.

Ранее представитель боевого крыла "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" палестинского радикального движения ХАМАС Абу Убайда заявил, что в числе заложников группировки находятся от 200 до 250 человек.

До этого представитель группировки заявил, что ХАМАС намерен обменять заложников на шесть тысяч граждан Палестины, которые находятся в израильских тюрьмах. Он заявил, что среди пленных ХАМАС есть высокопоставленные офицеры ЦАХАЛ.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации со стороны Газы погибли более 3 тысяч человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

Число пропавших без вести россиян после обострения конфликта в Израиле увеличилось до 9