Посол Израиля заявил, что принято решение о наземной операции в секторе Газа

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Решение о наземной операции в секторе Газа принято. Об этом сообщил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

"Я бы сказал, что решение принято. Потому что решение связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили. Это разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников", – передает ТАСС его слова.

Дипломат объяснил, что достичь поставленных целей без проведения операции не представляется возможным. При этом посол не стал называть никаких сроков.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 4 тысячи человек. В результате обстрелов не менее семи медучреждений в Газе выведены из строя и не могут оказывать помощь местному населению.

Около 1 тысячи россиян, включая граждан стран СНГ и членов их семей, подали заявки на эвакуацию из зоны конфликта на Ближнем Востоке.



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