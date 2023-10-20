США могли бы предоставить спутниковые снимки с ударом по больнице в Газе – Лавров

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Вашингтон мог бы предоставить спутниковые снимки с ударом по больнице в секторе Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако, по словам дипломата, вместо этого они используют данные со спутника в попытках проиллюстрировать военное сотрудничество РФ и КНДР.

"Сейчас, когда все обсуждают трагедию в Газе, где был атакован госпиталь, сотни людей погибли и сотни были ранены, можно было бы попросить у американцев спутниковые данные, потому что эту территорию они точно мониторят со спутников", – сказал он в эфире "России 1".

Министр уверен, что такой масштабный удар точно должен быть зафиксирован.

17 октября был нанесен ракетный удар по больнице в секторе Газа. Палестинская сторона обвинила в произошедшем Израиль. При этом расследование еврейской страны показало, что причастной к атаке является военизированная группировка "Исламский джихад".

В Минздраве Палестины сообщили, что от ракетного удара погибли свыше 500 мирных жителей, по данным ХАМАС, среди них были женщины и дети.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что госпиталь в Газе оказался под ударом уже не первый раз.

Позднее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что данные американской разведки свидетельствуют о том, что взрыв в больнице Аль-Ахли случился из-за неудачного запуска ракеты боевиками в Газе.



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