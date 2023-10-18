Официальные аккаунты Израиля удалили видео удара из Газы по больнице – СМИ

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Mohammad Abu Elsebah

Видео, где якобы зафиксирован удар из сектора Газа по больнице Аль-Ахли, было размещено на официальном аккаунте Израиля и странице израильского посла в США Михаэла Херцога, но спустя некоторое время обе публикации убрали из Сети. Об этом сообщает издание Newsweek.

По информации СМИ, кадры удалили после того, как журналисты поставили под сомнение точность видео из-за отметок времени на записи. Авторы статьи предполагают, что, вероятно, отснятый материал был записан через 40 минут после того, как произошел взрыв.

Из-за этой путаницы подполковник израильской армии Джонатан Конрикус сообщил изданию, что видео не связано с Армией обороны Израиля.

"Я уверен, что они обеспокоены точностью и правдивостью информации. В наших официальных аккаунтах ничего не публиковалось до тех пор, пока информация не была проверена. Все, что не связано с ЦАХАЛ, мы не можем комментировать", – отметил он.

Накануне больница в секторе Газа попала под удар. Палестинская сторона обвинила в произошедшем Израиль. При этом расследование еврейской страны показало, что причастной к атаке является военизированная группировка "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России).

В палестинском Минздраве сообщили, что жертвами ракетного удара стали более 500 мирных жителей, среди которых, по данным ХАМАС, были женщины и дети.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что госпиталь в Газе оказался под ударом уже не первый раз.

Позднее посол Израиля в России Александр Бен Цви подтвердил, что за ракетным ударом по больнице в секторе Газа стоит "Исламский джихад".

Число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800 – СМИ